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عربي-دولي

الرئيس العراقي: شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:16
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قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في كلمته الافتتاحية القمة العربية، إنّ "القمة تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة"، لافتا إلى أن "شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
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وأعرب الرئيس العراقي عن "رفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة"، كما شدد على "أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني لحل الخلافات".


وجدد الرئيس العراقي تأكيده "رفض تهجير سكان غزة تحت أي ظرف أو مسمى".
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