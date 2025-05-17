الرئيس العراقي: شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة

Advertisement

قال الرئيس في كلمته الافتتاحية ، إنّ "القمة تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة"، لافتا إلى أن "شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".وأعرب الرئيس العراقي عن "رفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة"، كما شدد على "أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني لحل الخلافات".وجدد الرئيس العراقي تأكيده "رفض تهجير تحت أي ظرف أو مسمى".