السوداني: نتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان

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أشار رئيس الوزارء إلى أنّ "إعلان " يُؤكّد دعم في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".ودعا السوداني في إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي ، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".وأعلن السوداني أنّ " يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".