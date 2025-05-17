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عربي-دولي

السوداني: نتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:23
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أشار رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنّ "إعلان بغداد" يُؤكّد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
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ودعا السوداني في القمة العربية إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".


وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي السورية، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".


وأعلن السوداني أنّ "العراق يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".
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