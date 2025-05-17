32
o
بيروت
33
o
طرابلس
33
o
صور
34
o
جبيل
34
o
صيدا
33
o
جونية
36
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
7
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السوداني: نتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان
Lebanon 24
17-05-2025
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس الوزارء
العراقي
محمد شياع السوداني
إلى أنّ "إعلان
بغداد
" يُؤكّد دعم
لبنان
في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
Advertisement
ودعا السوداني في
القمة العربية
إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".
وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي
السورية
، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".
وأعلن السوداني أنّ "
العراق
يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي: نعلن عن تقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: نعلن عن تقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان
17/05/2025 14:09:40
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
Lebanon 24
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
17/05/2025 14:09:40
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تتعهد بتقديم 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
Lebanon 24
ألمانيا تتعهد بتقديم 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان
17/05/2025 14:09:40
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
Lebanon 24
جابر: لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار
17/05/2025 14:09:40
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
Lebanon 24
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
03:56 | 2025-05-17
17/05/2025 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
القمة العربيّة الـ34 في بغداد... سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه
Lebanon 24
القمة العربيّة الـ34 في بغداد... سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه
05:08 | 2025-05-17
17/05/2025 05:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة اشتباكات طرابلس الليبية.. حكاية التوتر المُتجدد من الألف إلى الياء
Lebanon 24
قصة اشتباكات طرابلس الليبية.. حكاية التوتر المُتجدد من الألف إلى الياء
07:00 | 2025-05-17
17/05/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام
Lebanon 24
خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام
06:55 | 2025-05-17
17/05/2025 06:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة
06:40 | 2025-05-17
17/05/2025 06:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
Lebanon 24
عن تحسين أوضاع العسكريين... إليكم ما تقرّر في اجتماع السرايا
08:38 | 2025-05-16
16/05/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
Lebanon 24
إقفال مطعم لبيع الفروج
09:08 | 2025-05-16
16/05/2025 09:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
Lebanon 24
بدت كأميرة من أميرات "ديزني".. نجمة عربية تتألق في مهرجان كان بفستان "سندريلا" (صور)
14:00 | 2025-05-16
16/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:56 | 2025-05-17
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
05:08 | 2025-05-17
القمة العربيّة الـ34 في بغداد... سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه
07:00 | 2025-05-17
قصة اشتباكات طرابلس الليبية.. حكاية التوتر المُتجدد من الألف إلى الياء
06:55 | 2025-05-17
خامنئي ردا على تصريحات ترامب: أميركا استخدمت القوة للإبادة وليس للسلام
06:40 | 2025-05-17
رئيس الوزراء الأردني: ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة
06:35 | 2025-05-17
الرئيس الصومالي: نؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية
فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
Lebanon 24
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد
03:56 | 2025-05-17
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
17/05/2025 14:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24