القمة العربيّة الـ34 في بغداد... سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه

عُقِدَت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء.

في البداية، قال البحرينيّة عبد اللطيف بن راشد الزياني "نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".





وأضاف في القمة العربيّة الـ34 في بغداد: "نُرحّب بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن ".





وفي ختام كلمته، سلّم الوزير البحرينيّ العراق رئاسة الـ34 للقمة العربية.

سلام





وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ " افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم".



وقال سلام: "الدولة تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصًا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار".



ودعا إلى "ضغط دولي على للانسحاب من أراضينا".



وأضاف: "لا نزال نعاني من الإحتلال وخروقات يومية ورفض إطلاق الأسرى".



وأوضح سلام أنّ "ما يشجّع العدو الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة".



وتابع: "مستعدّون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة، ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب".



وقال سلام: "نُؤكّد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ونرفض طروحات التهجير والتوطين للشعب الفلسطيني".



ولفت إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان".

رشيد

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنّ "القمة العربية تُعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة"، لافتا إلى أنّ "شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأعرب الرئيس العراقي عن "رفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة"، كما شدد على "أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني لحل الخلافات".



وجدد تأكيده "رفض تهجير سكان غزة تحت أي ظرف أو مسمى".

السوداني

أشار رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنّ "إعلان بغداد" يُؤكّد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".

ودعا السوداني إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".



وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي ، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".

وأعلن السوداني أنّ "العراق يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".

أبو الغيط

قال لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ "مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع".

وأضاف أبو الغيط أنّ "الحوثيين يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية".

ولفت إلى أنّ "الانقسامات تُواصل تهديد وحدة ليبيا".



ورأى أبو الغيط أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيُساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل".

وأضاف أنّ "لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة".

وقال إنّ "سياسات إسرائيل المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة".

سانشيز

أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فأكّد أنّه "لا يُمكن غض الطرف عن ما يجري في غزة والضفة الغربية".

ودعا شانشيز إلى "وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة".

وقال: "سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".

وأضاف سانشيز: "علينا الوصول إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة ".

غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "لا شيء يُبرر هجمات حماس وكذلك العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين".

وأضاف غوتيريش أنّ "حلّ الدولتين يُحقّق السلام المستدام"، وشدّد على أنّ "ضمّ الاراضي وتوسيع المستوطنات إجراءات غير قانونية".

وتابع أنّ "المجتمع الدولي أمام مسؤولية تحقيق إتّفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".

وقال غوتيريش: "ندعم عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم تضمن لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا".

واعتبر أنّ "رفع العقوبات عن سوريا خطوة رائعة".

وتابع غوتيريش: "نتواصل مع الشركاء لإنهاء النزاعات في ليبيا وإجراء انتخابات ديمقراطية".

وقال: "لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته".

يوسف

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إنّ "قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية".

وأدان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

حسين ابراهيم طه

وأمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم "تفعيل كل الجهود لضمان حقّ الشعب الفلسطيني في قيام دولته".

السيسي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنّ "قمة بغداد تنعقد وسط ظروف معقدة وغير مسبوقة تتطلب وقفة موحدة حفاظا على أمن أوطاننا".

وأشار السيسي إلى أنّ "آلة الحرب تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحا في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية".

وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".

وقال السيسي: "نُواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".

وشدّد على أنّ "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف".