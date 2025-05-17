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عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا: سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:41
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أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنّه "لا يُمكن غض الطرف عن ما يجري في غزة والضفة الغربية".
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ودعا شانشيز في القمة العربية إلى "وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة".


وقال: "سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".


وأضاف سانشيز: "علينا الوصول إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
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