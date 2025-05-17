رئيس وزراء إسبانيا: سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة

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أكّد ، أنّه "لا يُمكن غض الطرف عن ما يجري في غزة والضفة الغربية".ودعا شانشيز في إلى "وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة".وقال: "سنضغط على لوقف "المذبحة" في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".وأضاف : "علينا الوصول إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة ".