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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: نُدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:53
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قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إنّ "قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية".
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وأدان في القمة العربية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
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