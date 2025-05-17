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عربي-دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نأمل تفعيل كل الجهود لضمان حقّ الشعب الفلسطيني في قيام دولته

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:55
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في كلمة ألقاها في القمة العربية، أمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم "تفعيل كل الجهود لضمان حقّ الشعب الفلسطيني في قيام دولته".
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