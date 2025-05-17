تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)

شهد لقاء رئيسة وزراء ونظيرها الألباني خلال قمة المجتمع السياسي في تيرانا لفتة غريبة، فقد جثا ، أمام نظيرته ووضع مظلته جانبًا وهي تتجه نحوه على السجادة الحمراء، ثم ضم يديه كما لو كان يصلي قبل أن يتعانقا.

وسُمعت ميلوني تقول بدهشة: "لا يا إيدي".



وعلقت ميلوني مازحة: "إنه يفعل هذا فقط ليكون بطولي!"، في إشارة إلى في الطول بينهما، حيث يبلغ طول رئيس الوزراء الألباني 6 أقدام و7 بوصات مقابل 5 أقدام و3 بوصات فقط لرئيسة الحكومة الإيطالية، التي تعد من أقصر . (العربية)