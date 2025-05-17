تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)

رئيس الوزراء الألباني يطلب يد رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا #ميلوني، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في ألبانيا؟!🧐
هذا ما خُيِّل للبعض..
صرخت ميلوني: "إيدي، توقف!"
لتوضح لاحقا أن رئيس الوزراء جثا على ركبته لانه أراد ببساطة "أن يكون بنفس طولها". يبلغ طول إيدي راما… pic.twitter.com/HJzu0N7pEX
— كريستيان بيسري (@cristianbaysari) May 17, 2025
رئيس الوزراء الألباني يطلب يد رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا #ميلوني، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في ألبانيا؟!🧐
هذا ما خُيِّل للبعض..
صرخت ميلوني: "إيدي، توقف!"
لتوضح لاحقا أن رئيس الوزراء جثا على ركبته لانه أراد ببساطة "أن يكون بنفس طولها". يبلغ طول إيدي راما… pic.twitter.com/HJzu0N7pEX