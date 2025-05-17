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عربي-دولي

تصرّف غريب... رئيس وزراء ركع أمام ميلوني وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:31
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شهد لقاء رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما خلال قمة المجتمع السياسي الأوروبي في تيرانا لفتة غريبة، فقد جثا راما، أمام نظيرته الإيطالية ووضع مظلته جانبًا وهي تتجه نحوه على السجادة الحمراء، ثم ضم يديه كما لو كان يصلي قبل أن يتعانقا.
 
وسُمعت ميلوني تقول بدهشة: "لا يا إيدي".

وعلقت ميلوني مازحة: "إنه يفعل هذا فقط ليكون بطولي!"، في إشارة إلى الفارق الكبير في الطول بينهما، حيث يبلغ طول رئيس الوزراء الألباني 6 أقدام و7 بوصات مقابل 5 أقدام و3 بوصات فقط لرئيسة الحكومة الإيطالية، التي تعد من أقصر القادة الأوروبيين. (العربية)
 
 
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