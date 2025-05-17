الرئيس الصومالي: نؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية

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قال الرئيس الصومالي محمود إنّ "القضية تبقى محور العربية والاختبار الحقيقي لوحدة الصف".وأضاف الرئيس الصومالي في : نُجدّد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية".ودعا إلى العمل "على إقامة على حدود عام 1967".وتابع: "نهنئ الجمهورية على قرار رفع وهي خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار".