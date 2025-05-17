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الرئيس الصومالي: نؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:35
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قال الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود إنّ "القضية الفلسطينية تبقى محور القضايا العربية والاختبار الحقيقي لوحدة الصف".
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وأضاف الرئيس الصومالي في القمة العربية: نُجدّد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية".


ودعا إلى العمل "على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".


وتابع: "نهنئ الجمهورية السورية على قرار رفع العقوبات وهي خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار".
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