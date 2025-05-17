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عربي-دولي
الرئيس الصومالي: نؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
17-05-2025
|
06:35
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قال الرئيس الصومالي
حسن الشيخ
محمود إنّ "القضية
الفلسطينية
تبقى محور
القضايا
العربية والاختبار الحقيقي لوحدة الصف".
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وأضاف الرئيس الصومالي في
القمة العربية
: نُجدّد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية".
ودعا إلى العمل "على إقامة
الدولة الفلسطينية
على حدود عام 1967".
وتابع: "نهنئ الجمهورية
السورية
على قرار رفع
العقوبات
وهي خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار".
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