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عربي-دولي

زلزال قوي ضرب البيرو.. وهذه قوته

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:56
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أكد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالاً قوياً، بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر، ضرب البيرو في أميركا الجنوبية.
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ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بالقرب من السطح. ولم يُفد عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن. 
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