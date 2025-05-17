زلزال قوي ضرب البيرو.. وهذه قوته

أكد (GFZ) أن زلزالاً قوياً، بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر، ضرب البيرو في أميركا الجنوبية.

Advertisement

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بالقرب من السطح. ولم يُفد عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.