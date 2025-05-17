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عربي-دولي
لاجئ سوري قتل والدته خنقاً
Lebanon 24
17-05-2025
|
08:14
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صُدِمت الأوساط
السورية
في
تركيا
بجريمة مروّعة شهدتها ولاية عثمانية الواقعة جنوب البلاد، حيث قُتِلت فيها امرأة على يد أقرب المقرّبين منها دون معرفة الأسباب حتى الآن رغم أن السلطات بدأت بإجراء تحقيقات مع القاتل، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية متخصصة بشؤون اللاجئين.
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وفي التفاصيل، أقدم شاب سوري لاجئ يدعى "علي. م" على قتل والدته "نورا. ز" خنقاً بعدما اعتدى عليها بالضرب إثر نشوب خلافٍ بينهما في مكان إقامتهما، لكنه تطور لاحقاً إلى اعتداء بالأيدي، وأخيراً إلى خنق والدته حتى الموت في شقة تقع بمنطقة يونس إمرة.
وبحسب الإعلام
التركي
، فقد سارع الجيران إلى إبلاغ الشرطة بعد سماع صراخ الضحية وابنها، لتتوجه فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الجريمة، وتقوم باعتقال الشاب على الفور، فيما نقلت جثة والدته إلى مشرحة مستشفى عثمانية الحكومي بعد معاينتها من قبل
النيابة العامة
.
وتبلغ الضحية من العمر 40 عاماً، وابنها القاتل 21 عاماً، بحسب الإعلام التركي الذي سلط الضوء على الحادثة بشكلٍ لافت، باعتبار أن القاتل هو نجل الضحية.
وأعلنت السلطات
التركية
فتح تحقيق رسمي في القضية للوقوف على كافة ملابسات الجريمة ودوافعه، إلا أنها لم تصدر بعد أي بيان بشأن هذه الجريمة التي هزّت الأوساط السورية في تركيا قبل أيام من جهة صلة الوصل بين القاتل والضحية. (العربية)
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