عمليّة أمنيّة في سوريا تستهدف داعش... هذه تفاصيلها

اعلنت الداخلية عن مداهمة أوكار لداعش في أحياء حلب الشرقية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

Advertisement

وأفادت أن عنصراً من داعش قتل وقبض على آخر خلال مداهمة أمنية في حلب.

وأضافت عن مصادرة أسلحة ولباس يحمل شعار خلال المداهمة.

كما وأعلنت عن مقتل عنصر من الأمن العام خلال مداهمة أوكار لداعش في حلب.