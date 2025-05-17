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عربي-دولي

عمليّة أمنيّة في سوريا تستهدف داعش... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:36
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اعلنت الداخلية السورية عن مداهمة أوكار لداعش في أحياء حلب الشرقية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.
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وأفادت أن عنصراً من داعش قتل وقبض على آخر خلال مداهمة أمنية في حلب. 
 
وأضافت عن مصادرة أسلحة ولباس يحمل شعار الأمن العام خلال المداهمة. 
 
كما وأعلنت عن مقتل عنصر من الأمن العام خلال مداهمة أوكار لداعش في حلب. 
 
 
 
 
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