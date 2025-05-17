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عربي-دولي

في العراق... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:05
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لقي 6 أشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حادث سير مروع وقع اليوم السبت في العراق.
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وقضى في الحادث شاب يدعى مصطفى البدري وزوجته وأطفاله الثلاثة. (ارم نيوز)
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