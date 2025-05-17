تركيا تُعلن إكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي

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قال الرئيس ، إن اكتشفت احتياطيات جديدة من الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب خلال عملية تنقيب في .وأضاف: "بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا لمدة 3 أعوام ونصف العام".وذكر أن هذا الاكتشاف، الذي تقارب قيمته الاقتصادية 30 مليار دولار، عُثر عليه في بئر على عمق 3500 متر. (العربية)