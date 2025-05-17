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عربي-دولي

بالفيديو... شاهدوا ما فعله اردوغان بالرئيس الفرنسيّ!

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:31
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قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في عاصمة ألبانيا أمس، بالإمساك بإصبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتركه.
 
وكتب عن ذلك الصحفي التركي إبراهيم هاسكولوغلو على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال: "بعد أن وضع ماكرون يده على يد أردوغان، لم يترك الرئيس التركي إصبع نظيره الفرنسي". (روسيا اليوم) 
 
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