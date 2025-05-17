بالفيديو... شاهدوا ما فعله اردوغان بالرئيس الفرنسيّ!

قام الرئيس ، خلال قمة الأوروبية في عاصمة أمس، بالإمساك بإصبع ولم يتركه.

وكتب عن ذلك الصحفي التركي إبراهيم هاسكولوغلو على منصة التواصل الاجتماعي X، وقال: "بعد أن وضع ماكرون يده على يد ، لم يترك الرئيس التركي إصبع نظيره الفرنسي". (روسيا اليوم)