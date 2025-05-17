بالفيديو... شاهدوا ما فعله اردوغان بالرئيس الفرنسيّ!

أردوغان يتمسّك بالإصبع الأوسط ليد ماكرون اليُسرى وبقي هكذا لمدة 13 ثانية حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.
الحادثة كانت خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا وقال بعض الأتراك إن هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون. pic.twitter.com/mCthwfbvsT
— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 17, 2025
أردوغان يتمسّك بالإصبع الأوسط ليد ماكرون اليُسرى وبقي هكذا لمدة 13 ثانية حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.
الحادثة كانت خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا وقال بعض الأتراك إن هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون. pic.twitter.com/mCthwfbvsT