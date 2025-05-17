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عربي-دولي

محادثة هاتفية بين لافروف وروبيو.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:46
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أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، بشأن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في اسطنبول.
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وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف "أشار إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة كييف على القبول أخيرا باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف محادثات إسطنبول"، مضيفة أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع واشنطن بهذا الشأن.
 
وتابعت: "لافروف اتفق مع روبيو على مواصلة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة". (سكاي نيوز عربية) 
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