محادثة هاتفية بين لافروف وروبيو.. هذا ما دار بينهما

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أجرى ، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ، بشأن المفاوضات المباشرة بين وكييف في .وأوضحت ، أن "أشار إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مساعدة على القبول أخيرا باقتراح استئناف محادثات إسطنبول"، مضيفة أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع بهذا الشأن.