بالفيديو... أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء بعدما قصفته إسرائيل

📸مطار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية
🔸هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة pic.twitter.com/6KeirYFW47
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 17, 2025
📸مطار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية
🔸هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة pic.twitter.com/6KeirYFW47