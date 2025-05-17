بالفيديو... أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء بعدما قصفته إسرائيل

هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة.

وشوهدت الطائرة أثناء هبوطها على مدرج الدولي، قادمة من العاصمة ، وفقا لمصادر إعلامية. (سبوتنيك)