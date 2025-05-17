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بالفيديو... أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء بعدما قصفته إسرائيل

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:45
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هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة.
وشوهدت الطائرة أثناء هبوطها على مدرج مطار صنعاء الدولي، قادمة من العاصمة الأردنية عمان، وفقا لمصادر إعلامية. (سبوتنيك)
 
 
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