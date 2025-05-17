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عربي-دولي

ترامب يعلن: سأتصل ببوتين يوم الإثنين

Lebanon 24
17-05-2025 | 11:19
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الإثنين المُقبل.
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وقال ترامب إنه سيناقش مع بوتين سُبل وقف الحرب في أوكرانيا والإتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا، وأضاف: "أيضاً، سأتصل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى جانب عدد من أعضاء حلف الناتو".
 
وأكمل: "نأمل أن يتم وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإنتهاء الحرب العنيفة هناك والتي ما كان ينبغي أن تندلع أبداً".
 
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