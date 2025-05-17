ترامب يعلن: سأتصل ببوتين يوم الإثنين

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم السبت، أنه سيتصل بنظيره الروسي يوم الإثنين المُقبل.

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وقال إنه سيناقش مع سُبل وقف الحرب في والإتفاق التجاري بين وروسيا، وأضاف: "أيضاً، سأتصل بالرئيس الأوكراني إلى جانب عدد من أعضاء حلف ".

وأكمل: "نأمل أن يتم وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإنتهاء الحرب العنيفة هناك والتي ما كان ينبغي أن تندلع أبداً".