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عربي-دولي
ترامب يعلن: سأتصل ببوتين يوم الإثنين
Lebanon 24
17-05-2025
|
11:19
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم السبت، أنه سيتصل بنظيره الروسي
فلاديمير بوتين
يوم الإثنين المُقبل.
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وقال
ترامب
إنه سيناقش مع
بوتين
سُبل وقف الحرب في
أوكرانيا
والإتفاق التجاري بين
الولايات المتحدة
وروسيا، وأضاف: "أيضاً، سأتصل بالرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
إلى جانب عدد من أعضاء حلف
الناتو
".
وأكمل: "نأمل أن يتم وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإنتهاء الحرب العنيفة هناك والتي ما كان ينبغي أن تندلع أبداً".
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