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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق استراتيجي بطول كيلومترين في غزة (صور)

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:04
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم السبت، تدمير طريق تحت الأرض شمال قطاع غزة بطول حوالي 2 كيلومتر.
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وقال في بيان، إن "قوات لواء شمال غزة بقيادة الفرقة 252، تواصل أنشطتها العملياتية في شمال قطاع غزة. وفي إطار العملية، قضت القوات على عشرات المسلحين وفككت بنية تحتية إرهابية هامة".

وأفاد بأنه وبالتعاون مع "وحدة ياهالوم" (قوات عمليات خاصة تتبع سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي)، عثروا على طريق إستراتيجي تحت الأرض بطول حوالي كيلومترين في شمال قطاع غزة، وقاموا بتفجيره.

وخلال العملية وفق البيان، عثرت القوات الإسرائيلية على عدة فتحات أنفاق، وعبوات ناسفة، وقاذفات، وأسلحة إضافية تابعة لحركة حماس، بما في ذلك صواريخ وقنابل يدوية وقاذفات قنابل يدوية.

وأكد الجيش في بيانه أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة من أجل حماية الإسرائيليين. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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