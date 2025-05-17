الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق استراتيجي بطول كيلومترين في غزة (صور)

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أعلن الجيش في بيان مساء يوم السبت، تدمير طريق تحت الأرض شمال بطول حوالي 2 كيلومتر.وقال في بيان، إن "قوات بقيادة الفرقة 252، تواصل أنشطتها العملياتية في شمال قطاع غزة. وفي إطار العملية، قضت القوات على عشرات المسلحين وفككت بنية تحتية إرهابية هامة".وأفاد بأنه وبالتعاون مع "وحدة ياهالوم" (قوات عمليات خاصة تتبع القتالي الإسرائيلي)، عثروا على طريق إستراتيجي تحت الأرض بطول حوالي كيلومترين في شمال قطاع غزة، وقاموا بتفجيره.وخلال العملية وفق البيان، عثرت القوات على عدة فتحات أنفاق، وعبوات ناسفة، وقاذفات، وأسلحة إضافية تابعة لحركة ، بما في ذلك صواريخ وقنابل يدوية وقاذفات قنابل يدوية.وأكد الجيش في بيانه أنه سيواصل عملياته في قطاع غزة من أجل حماية الإسرائيليين. (روسيا اليوم)