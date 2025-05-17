"فخّ الأصابع".. ماكرون يتعرّض لموقف مُحرج خلال مصافحته أردوغان (فيديو)

شهدت قمة المجتمع السياسي في مشهداً لافتاً جمع بين الرئيس ونظيره . ورصدت الكاميرات لحظة محرجة لماكرون خلال مصافحته لأردوغان، حيث بدا أن الرئيس التركي تعمد الإمساك بإصبع ماكرون وإبقائه ممسوكاً لمدة لافتة. وخلال الحديث بين الرئيسين، الذي تولى ترجمته مترجمان، استمر في الإمساك بإصبع ماكرون لنحو 12 ثانية قبل أن يتركه أخيراً.

وقد أثارت الحادثة تفاعلا واسعا والكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن ماكرون حاول إفلات إصبعه دون جدوى.



