"فخّ الأصابع".. ماكرون يتعرّض لموقف مُحرج خلال مصافحته أردوغان (فيديو)

شهدت قمة المجتمع السياسي الأوروبي في ألبانيا مشهداً لافتاً جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورصدت الكاميرات لحظة محرجة لماكرون خلال مصافحته لأردوغان، حيث بدا أن الرئيس التركي تعمد الإمساك بإصبع ماكرون وإبقائه ممسوكاً لمدة لافتة.
وخلال الحديث بين الرئيسين، الذي تولى ترجمته مترجمان، استمر أردوغان في الإمساك بإصبع ماكرون لنحو 12 ثانية قبل أن يتركه أخيراً.
🇹🇷🇫🇷Erdogan shows macron who’s boss and … holds his finger.
🤣🤣 pic.twitter.com/9d1TEMOf4d
— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 17, 2025
🇹🇷🇫🇷Erdogan shows macron who’s boss and … holds his finger.
🤣🤣 pic.twitter.com/9d1TEMOf4d