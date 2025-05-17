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"فخّ الأصابع".. ماكرون يتعرّض لموقف مُحرج خلال مصافحته أردوغان (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:14
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شهدت قمة المجتمع السياسي الأوروبي في ألبانيا مشهداً لافتاً جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورصدت الكاميرات لحظة محرجة لماكرون خلال مصافحته لأردوغان، حيث بدا أن الرئيس التركي تعمد الإمساك بإصبع ماكرون وإبقائه ممسوكاً لمدة لافتة.

وخلال الحديث بين الرئيسين، الذي تولى ترجمته مترجمان، استمر أردوغان في الإمساك بإصبع ماكرون لنحو 12 ثانية قبل أن يتركه أخيراً.

وقد أثارت الحادثة تفاعلا واسعا والكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن ماكرون حاول إفلات إصبعه دون جدوى.

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واعتبر بعض المعلقين أن ما جرى يُظهر "هيمنة رمزية" من أردوغان على نظيره الفرنسي، فيما اتهم آخرون ماكرون بالفشل في إدارة المواقف الدبلوماسية الحساسة.

وقال أحد المعلقين: "أردوغان أكد هيمنته على ماكرون بـ-فخ الأصابع- غير المتوقع".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين حول الحادثة حتى الآن.
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