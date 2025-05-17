بعد تدميره بالكامل... مطار صنعاء يعود إلى العمل!

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ونقلت قناة "المسيرة" عن نائب وزير النقل رئيس يحيى السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله".وقال المسؤول إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار غداة تجدد الضربات على اليمن، باستهداف ميناءي والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.