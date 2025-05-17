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بعد تدميره بالكامل... مطار صنعاء يعود إلى العمل!

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:56
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أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، استئناف تشغيل مطار صنعاء الدولي، بعد نحو عشرة أيام على تعرّضه لضربات إسرائيلية أدّت إلى تدميره بالكامل.
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ونقلت قناة "المسيرة" عن نائب وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يحيى السياني قوله "نستأنف السبت الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد إعادة جاهزيته وتشغيله".

وقال المسؤول الحوثي إن السلطات تنوي تأمين 4 رحلات يومية خلال "الأيام المقبلة".

جاء الإعلان عن استئناف العمل في مطار صنعاء غداة تجدد الضربات الإسرائيلية على اليمن، باستهداف ميناءي الصليف والحديدة في محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد.

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