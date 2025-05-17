Advertisement

عربي-دولي

مناقشات جديدة لإنهاء "حرب غزة".. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
17-05-2025 | 14:29
A-
A+
Doc-P-1361948-638831143897006759.jpg
Doc-P-1361948-638831143897006759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن تجدد المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
Advertisement
 
 

وأوضحت الهيئة أن "مفاوضات مكثفة تجري بشأن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في غزة".


ولفتت إلى أن "الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق نار في غزة لمدة شهرين".


وأضافت هيئة البث أن "مناقشات تجري بشأن إطلاق سراح 200 إلى 250 أسيرا فلسطينيا، وهو بند لا يزال محل خلاف".
 

وأشارت إلى أن "حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة، حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي".
 

وتنصُّ بنود الاتفاق على أنه "في اليوم العاشر من الاتفاق ستقوم حماس بتقديم قائمة توضح وضع الرهائن الأحياء والأموات".
 

وكان مسؤول في حركة حماس أعلن، السبت، بدء مفاوضات غير مباشرة مع وفد إسرائيلي في الدوحة "بدون شروط مسبقة" بوساطة مصرية قطرية.
 

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس، إن "جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة قد بدأت اليوم بالفعل بالدوحة بدون شروط مسبقة".
 

وأكد مسؤول بارز في حماس، الخميس، أن الحركة تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة، بينما تعتقد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قادر على التوسط في اتفاق.
مواضيع ذات صلة
تقرير يكشف: ترامب يمنح نتنياهو "مهلة قصيرة" لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
18/05/2025 05:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي أسباب عدم فتح "حزب الله" حرب إسناد جديدة لغزة
lebanon 24
18/05/2025 05:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أين أميركا من "إنهاء حرب غزة"؟ محللون يكشفون
lebanon 24
18/05/2025 05:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يتحدث عن "إنهاء حرب غزة وامتلاك القطاع"
lebanon 24
18/05/2025 05:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2025-05-17
16:41 | 2025-05-17
16:00 | 2025-05-17
16:00 | 2025-05-17
15:53 | 2025-05-17
15:25 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24