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وزارة الدفاع السورية تُعلن دمج الوحدات العسكرية: لا تمديد بعد 10 أيام

Lebanon 24
17-05-2025 | 15:25
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، عن دمج شامل لكافة الوحدات العسكرية تحت مظلتها الرسمية، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن جهود تنظيم المؤسسة العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب.
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وجاء الإعلان عبر منشور على منصة "إكس"، حيث قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة: "إلى أبناء سوريا الأحرار، بدأنا فور تحرير سوريا بالعمل على توحيد الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم نزفّ لشعبنا الكريم بشرى دمج كافة هذه الوحدات تحت راية وزارة الدفاع السورية".

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعاون قادة وجنود الوحدات العسكرية، مثمنًا "تضافر الجهود والتزام الجميع بحسّ المسؤولية الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة".

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة منحت مهلة مدتها عشرة أيام للجهات أو المجموعات العسكرية التي لم تلتحق بعد، من أجل استكمال عملية الدمج، محذرًا من أن "أي تأخير في التنفيذ سيقابله اتخاذ إجراءات قانونية وفق الأنظمة المعمول بها". (سكاي نيوز)
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