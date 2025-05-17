Advertisement

عربي-دولي

مقابل هدنة لشهرين.. حماس تبدي استعدادها للإفراج عن نصف الرهائن الأحياء

Lebanon 24
17-05-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1362001-638831222610696830.jpg
Doc-P-1362001-638831222610696830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر فلسطيني مطلع لـ "سكاي نيوز عربية"، أن حركة حماس أبدت موافقة على إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وعدد من الجثامين، وذلك مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهرين. وأضاف المصدر أن حماس تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق أو شروط إسرائيلية.
Advertisement


مواضيع ذات صلة
مصدر فلسطيني مطلع لسكاي نيوز عربية: حماس أبدت موافقة على اطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وعدد من الجثامين مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهرين
lebanon 24
18/05/2025 05:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لرويترز: اقترحنا هدنة طويلة في غزة مقابل نصف الرهائن المتبقين
lebanon 24
18/05/2025 05:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين: بموجب المقترح المصري ستفرج حماس عن 5 رهائن أحياء مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهدنة لمدة أسبوع
lebanon 24
18/05/2025 05:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن مسؤول مصري: القاهرة اقترحت إفراج حماس عن 5 رهائن مقابل وقف النار لأسبوع
lebanon 24
18/05/2025 05:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2025-05-17
16:00 | 2025-05-17
16:00 | 2025-05-17
15:53 | 2025-05-17
15:25 | 2025-05-17
14:38 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24