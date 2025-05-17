مقابل هدنة لشهرين.. حماس تبدي استعدادها للإفراج عن نصف الرهائن الأحياء

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أفاد مصدر فلسطيني مطلع لـ " عربية"، أن حركة أبدت موافقة على إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وعدد من الجثامين، وذلك مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهرين. وأضاف المصدر أن حماس تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى دون عوائق أو شروط إسرائيلية.