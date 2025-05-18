مدفيديف يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أعداء روسيا

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قال رئيس الروسي عبر منصة "إكس" إن المفاوضات الفاشلة قد تفضي لحرب أشد ضراوة وفتكا.وحث مدفيديف: "كل من يوجهون لروسيا الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يدركوا أن المفاوضات لا تؤدي بالضرورة إلى وقف الأعمال العدائية"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي".وكتب مدفيديف: "على أعداء الذين يضعون الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يتذكروا شيئا بسيطا جدا وهو أن المفاوضات بحد ذاتها لا تؤدي لوقف الأعمال القتالية".وأضاف أن "المفاوضات غير الناجحة يمكن أن تؤدي إلى مرحلة أكثر فظاعة من الحرب، بأسلحة أعتى ومشاركين جدد". (سكاي نيوز)