Advertisement

عربي-دولي

أول اشتباك لـ"سوريا الجديدة" مع داعش في محيط حلب

Lebanon 24
18-05-2025 | 01:15
A-
A+

Doc-P-1362072-638831527003667800.jpg
Doc-P-1362072-638831527003667800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أيام قليلة من حض الدول الغربية وأميركا الرئيس السوري، أحمد الشرع، على الانخراط في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش»، اشتعلت اشتباكات عنيفة في حي الجزماتي بمنطقة جبل الحيدارية، شرق مدينة حلب بين قوى الأمن العام السوري وخلية لتنظيم «داعش».
Advertisement

جاء الاشتباك بعد قيام عناصر من الخلية بإطلاق نار على مقر للأمن العام ما أدى لمقتل عنصر، وبعد عمليات تحرٍّ عن الأشخاص الذين نفذوا عملية الاغتيال تمت مداهمة وكر الخلية في حي الجزماتي أمس.

وشهدت حلب أمس استنفاراً أمنياً ونشراً واسعاً لحواجز الأمن العام المؤقتة، مع وصول مؤازرة من وزارة الدفاع للأمن العام ضمت عسكريين وسلاحاً ثقيلاً ومصفحات. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
مصادر "العربية": الجيش السوري يُرسل تعزيزات كبيرة إلى محيط سدّ تشرين في ريف حلب
lebanon 24
18/05/2025 15:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سوريا لـ"العربية": المحادثات مع أميركا مباشرة وعلى أعلى المستويات
lebanon 24
18/05/2025 15:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد بولس لـ"العربية": على الدولة اللبنانية السيطرة على حدودها مع سوريا
lebanon 24
18/05/2025 15:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"بوليتيكو": ترامب في طريقه لعقد اتفاق جديد مع إيران
lebanon 24
18/05/2025 15:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:24 | 2025-05-18
08:13 | 2025-05-18
08:05 | 2025-05-18
07:38 | 2025-05-18
07:05 | 2025-05-18
07:00 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24