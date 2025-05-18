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بعد أيام قليلة من حض الدول الغربية وأميركا الرئيس السوري، ، على الانخراط في للقضاء على تنظيم «داعش»، اشتعلت اشتباكات عنيفة في حي الجزماتي بمنطقة جبل الحيدارية، شرق مدينة حلب بين قوى السوري وخلية لتنظيم «داعش».جاء الاشتباك بعد قيام عناصر من الخلية بإطلاق نار على مقر للأمن العام ما أدى لمقتل عنصر، وبعد عمليات تحرٍّ عن الأشخاص الذين نفذوا عملية الاغتيال تمت مداهمة وكر الخلية في حي الجزماتي أمس.وشهدت حلب أمس استنفاراً أمنياً ونشراً واسعاً لحواجز الأمن العام المؤقتة، مع وصول مؤازرة من للأمن العام ضمت عسكريين وسلاحاً ثقيلاً ومصفحات. (الشرق الأوسط)