الجيش الجزائري ينفذ عملية ناجحة ضد إرهابيين شرق البلاد

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أعلنت في بيان أن الجيش تمكن من على "إرهابيين اثنين" ومصادرة أسلحة وذخيرة شرق البلاد.جاء هذا خلال "عملية بحث وتمشيط متواصلة بمنطقة واد غرغر ببلدية ششار، التابعة للقطاع العسكري خنشلة، بالناحية العسكرية الخامسة"، حسب ما أفادت به في بيان.وأضافت أن عملية البحث والتمشيط النوعية التي تقوم بها مفارز من الجيش بمنطقة واد غرغر، أدت إلى "القضاء على إرهابيين اثنين، على التوالي يومي 15 و16 أيار 2025".ومكنت هذه العملية التي لا تزال متواصلة، من "استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".وأكدت الجزائرية أن "هذه العملية المتواصلة تبرز الإصرار الثابت للجيش على استئصال بقايا الإرهاب من ربوع الوطن، ومواصلة بذل كل الجهود لحماية أمن واستقرار البلاد". (روسيا اليوم)