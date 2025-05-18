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الجيش الجزائري ينفذ عملية ناجحة ضد إرهابيين شرق البلاد

Lebanon 24
18-05-2025 | 01:45
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن الجيش تمكن من القضاء على "إرهابيين اثنين" ومصادرة أسلحة وذخيرة شرق البلاد.
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جاء هذا خلال "عملية بحث وتمشيط متواصلة بمنطقة واد غرغر ببلدية ششار، التابعة للقطاع العسكري خنشلة، بالناحية العسكرية الخامسة"، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان.
وأضافت أن عملية البحث والتمشيط النوعية التي تقوم بها مفارز من الجيش الجزائري بمنطقة واد غرغر، أدت إلى "القضاء على إرهابيين اثنين، على التوالي يومي 15 و16 أيار 2025".
ومكنت هذه العملية التي لا تزال متواصلة، من "استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".
وأكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن "هذه العملية المتواصلة تبرز الإصرار الثابت للجيش على استئصال بقايا الإرهاب من ربوع الوطن، ومواصلة بذل كل الجهود لحماية أمن واستقرار البلاد". (روسيا اليوم)
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