انفجار داخل مصفى بيجي النفطي في العراق يثير حالة استنفار

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قال مصدر أمني إن انفجارا وقع في إحدى الوحدات داخل مصفى " " بمحافظة العاصمة ، حسبما أفادت "السومرية".وصرح المصدر للسومرية نيوز اليوم الأحد، بأن "انفجارا وقع في الفرن التابع للوحدة 109 في مصافي بيجي وتحديدا مصفى الدهون".ولم يتم المزيد من التفاصيل وحجم الخسائر وأسباب الانفجار بعد.ومصفاة بيجي هي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع للنفط في أنشئت سنة 1978، وهي تنتج ثلث إنتاج المصافي . (روسيا اليوم)