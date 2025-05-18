27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انفجار داخل مصفى بيجي النفطي في العراق يثير حالة استنفار
Lebanon 24
18-05-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني إن انفجارا وقع في إحدى الوحدات داخل مصفى "
بيجي
" بمحافظة
صلاح الدين شمال
العاصمة
بغداد
وسط العراق
، حسبما أفادت "السومرية".
Advertisement
وصرح المصدر للسومرية نيوز اليوم الأحد، بأن "انفجارا وقع في الفرن التابع للوحدة 109 في مصافي بيجي وتحديدا مصفى الدهون".
ولم يتم
الكشف عن
المزيد من التفاصيل وحجم الخسائر وأسباب الانفجار بعد.
ومصفاة بيجي هي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع للنفط في
العراق
أنشئت سنة 1978، وهي تنتج ثلث إنتاج المصافي
العراقية
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: مصفاة "بترونور" النفطية الإسبانية تتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء
Lebanon 24
بلومبرغ: مصفاة "بترونور" النفطية الإسبانية تتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء
18/05/2025 15:29:09
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: مصفاة "بترونور" النفطية الإسبانية تتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء
Lebanon 24
بلومبرغ: مصفاة "بترونور" النفطية الإسبانية تتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء
18/05/2025 15:29:09
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد جديدة مرعبة من انفجار كوالالمبور: 33 مصابًا وحالة ذعر في المنطقة!
Lebanon 24
مشاهد جديدة مرعبة من انفجار كوالالمبور: 33 مصابًا وحالة ذعر في المنطقة!
18/05/2025 15:29:09
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات اختناق واستنفار.. "موجة غبار" تضرب العراق
Lebanon 24
حالات اختناق واستنفار.. "موجة غبار" تضرب العراق
18/05/2025 15:29:09
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
18/05/2025 06:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف... تراجع كبير في عدد المليارديرات في بريطانيا
Lebanon 24
تقرير يكشف... تراجع كبير في عدد المليارديرات في بريطانيا
08:13 | 2025-05-18
18/05/2025 08:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المشادة الكلامية الشهيرة بينهما.. أوّل لقاء بين زيلينسكي وفانس
Lebanon 24
بعد المشادة الكلامية الشهيرة بينهما.. أوّل لقاء بين زيلينسكي وفانس
08:05 | 2025-05-18
18/05/2025 08:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"عادل ومتوازن"... تصريح جديد لإيران حول "الاتفاق النووي"
Lebanon 24
"عادل ومتوازن"... تصريح جديد لإيران حول "الاتفاق النووي"
07:38 | 2025-05-18
18/05/2025 07:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل خيمته.. إسرائيل تقتل الأخ الثاني للسنوار
Lebanon 24
داخل خيمته.. إسرائيل تقتل الأخ الثاني للسنوار
07:05 | 2025-05-18
18/05/2025 07:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
11:01 | 2025-05-17
17/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
15:09 | 2025-05-17
17/05/2025 03:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
Lebanon 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
09:01 | 2025-05-17
17/05/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:24 | 2025-05-18
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
08:13 | 2025-05-18
تقرير يكشف... تراجع كبير في عدد المليارديرات في بريطانيا
08:05 | 2025-05-18
بعد المشادة الكلامية الشهيرة بينهما.. أوّل لقاء بين زيلينسكي وفانس
07:38 | 2025-05-18
"عادل ومتوازن"... تصريح جديد لإيران حول "الاتفاق النووي"
07:05 | 2025-05-18
داخل خيمته.. إسرائيل تقتل الأخ الثاني للسنوار
07:00 | 2025-05-18
من أكثر الملفات تعقيدا عقب الإطاحة بالأسد.. هذا عدد الذين اختفوا خلال الحرب السورية
فيديو
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
04:24 | 2025-05-18
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 15:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24