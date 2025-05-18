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إقتصاد

انفجار داخل مصفى بيجي النفطي في العراق يثير حالة استنفار

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:20
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قال مصدر أمني إن انفجارا وقع في إحدى الوحدات داخل مصفى "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد وسط العراق، حسبما أفادت "السومرية".
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وصرح المصدر للسومرية نيوز اليوم الأحد، بأن "انفجارا وقع في الفرن التابع للوحدة 109 في مصافي بيجي وتحديدا مصفى الدهون".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل وحجم الخسائر وأسباب الانفجار بعد.

ومصفاة بيجي هي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع للنفط في العراق أنشئت سنة 1978، وهي تنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية. (روسيا اليوم)
 
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