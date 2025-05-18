جنوب غزة.. العثور على جثة محمد السنوار داخل أحد الأنفاق

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بعد الغموض الذي لف مصيره، أكدت مصادر العربية/الحدث العثور على جثة و10 من مساعديه داخل نفق في ، جنوب .كما أوضحت المصادر اليوم، أنه تم التأكد من استشهاد قائد (محمد السنوار)، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط شرق خان يونس.إلى ذلك، أشارت إلى أن استشهد في أيضا مع .وكانت بثت ما قالت إنه مشاهد للحظة استهداف شقيق في جنوب القطاع، بغارة "على مخبأ تحت المستشفى".فيما بين الفيديو، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، لحظة ضرب "المخبأ تحت " لتشتعل النيران في مكان الهجوم.بينما أكدت مصادر إسرائيلية حينها أن المؤسسة الأمنية لا تزال تجمع تفاصيل ومعلومات مختلفة للتأكد ممن كان في الموقع، وما إذا كان السنوار قد قتل بالفعل".