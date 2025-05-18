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عربي-دولي

جنوب غزة.. العثور على جثة محمد السنوار داخل أحد الأنفاق

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:35
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بعد الغموض الذي لف مصيره، أكدت مصادر العربية/الحدث العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
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كما أوضحت المصادر اليوم، أنه تم التأكد من استشهاد قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

إلى ذلك، أشارت إلى أن محمد شبانة قائد لواء رفح استشهد في الغارات الإسرائيلية أيضا مع السنوار.

وكانت إسرائيل بثت ما قالت إنه مشاهد للحظة استهداف شقيق يحيى السنوار في جنوب القطاع، بغارة "على مخبأ تحت المستشفى".

فيما بين الفيديو، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، لحظة ضرب "المخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي" لتشتعل النيران في مكان الهجوم.

بينما أكدت مصادر إسرائيلية حينها أن المؤسسة الأمنية لا تزال تجمع تفاصيل ومعلومات مختلفة للتأكد ممن كان في الموقع، وما إذا كان السنوار قد قتل بالفعل".
(العربية)

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