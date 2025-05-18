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عربي-دولي

سيكون في هذا التاريخ.. الكشف عن أول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:36
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يترقب ملايين المسلمين حول العالم عيد الأضحى، وفي هذا الإطار كشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة 1446هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء 27 أيار الحالي، بما يُعرف بيوم الرؤية.
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فحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، سيبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال بوضوح مساء ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 مايو على أن تكون وقفة عرفات فلكياً يوم الخميس في الخامس من يونيو المقبل.

أما أول أيام عيد الأضحى فسيكون يوم الجمعة في السادس من حزيران ، وفقًا للحسابات الفلكية.(العربية)
 
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