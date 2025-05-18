سيكون في هذا التاريخ.. الكشف عن أول أيام عيد الأضحى

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يترقب ملايين حول العالم ، وفي هذا الإطار كشفت الحسابات الفلكية أن شهر ذي الحجة 1446هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء 27 أيار الحالي، بما يُعرف بيوم الرؤية.فحسب الفلكية في مصر، سيبقى الجديد في سماء لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي لمدة 38 دقيقة، مما يُرجح إمكانية رؤية الهلال بوضوح مساء ذلك اليوم.ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 على أن تكون وقفة فلكياً يوم الخميس في الخامس من يونيو المقبل.أما أول أيام عيد الأضحى فسيكون يوم الجمعة في السادس من حزيران ، وفقًا للحسابات الفلكية.(العربية)