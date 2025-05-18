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تقدم جديد للجيش السوداني

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:15
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فيما يستعد الجيش السوداني إلى التقدم، أعلنت الإدارة المدينة بولاية غرب كردفان، غرب السودان، حالة الطوارئ العامة والتعبئة والاستنفار بكافة مناطق الولاية.
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ودعا رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عليان، اليوم الأحد "الإدارة الأهلية والقطاعات الحيوية بضرورة إسناد قوات الدعم السريع في المحاور المتقدمة".

كما وجه "الأجهزة الأمنية بمصادرة سيارات الدفع الرباعي القتالية المتواجدة بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية والدفع بها إلى مناطق الاشتباكات"، وفق ما أفادت معلومات العربية/الحدث.

أتت هذه التطورات عقب استعادة الجيش والقوات المساندة له مدينة الخوي الإستراتيجية في غرب كردفان، وعزمه التوجه إلى مدينة النهود التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.

وكانت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، دخلت مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان في حزيران من العام الماضي (2024).

كما سيطرت على ولاية شمال كردفان، متموضعة في مناطق محدودة، أهمها منطقة أم روابة. بينما لا تزال ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوقلي تحت سيطرة الجيش السوداني.
(العربية)
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