تقدم جديد للجيش السوداني

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فيما يستعد الجيش السوداني إلى التقدم، أعلنت الإدارة المدينة بولاية ، غرب ، حالة الطوارئ العامة والتعبئة والاستنفار بكافة مناطق الولاية.ودعا رئيس بغرب كردفان يوسف عليان، اليوم الأحد "الإدارة الأهلية والقطاعات الحيوية بضرورة إسناد في المحاور المتقدمة".كما وجه " بمصادرة القتالية المتواجدة بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية والدفع بها إلى مناطق الاشتباكات"، وفق ما أفادت معلومات العربية/الحدث.أتت هذه التطورات عقب استعادة الجيش والقوات المساندة له مدينة الخوي الإستراتيجية في غرب كردفان، وعزمه التوجه إلى مدينة النهود التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.وكانت قوات الدعم السريع التي يرأسها ، دخلت مدينة الفولة، كردفان في حزيران من العام الماضي (2024).كما سيطرت على ولاية ، متموضعة في مناطق محدودة، أهمها منطقة أم روابة. بينما لا تزال وعاصمتها كادوقلي تحت سيطرة الجيش السوداني.(العربية)