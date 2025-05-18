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مصادر أمنية تنفي تقارير تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:48
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها لا علم لها حول التقارير التي تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار وقادة آخرين من حماس بعد غارات على المستشفى الأوروبي في خان يونس.
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وأضافت المصادر "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي".

وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إلى مقتل القيادي محمد السنوار، الشقيق الأصغر لقائد حماس السابق يحيى السنوار، والذي قتل في غزة بتشرين الأول من العام الماضي. (سكاي نيوز)

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