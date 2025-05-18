مصادر أمنية تنفي تقارير تحدثت عن العثور على جثة محمد السنوار

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها لا علم لها حول التقارير التي تحدثت عن العثور على جثة وقادة آخرين من بعد غارات على في .وأضافت المصادر "ما زلنا نفحص نتائج الغارة قبل الإعلان الرسمي".وألمح ، السبت، إلى مقتل القيادي محمد ، الشقيق الأصغر لقائد حماس السابق ، والذي قتل في غزة بتشرين الأول من العام الماضي. (سكاي نيوز)