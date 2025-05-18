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بوتين يؤكد أنه يريد "القضاء" على أسباب النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:36
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  على أنه يريد  "القضاء" على "أسباب" النزاع في أوكرانيا و"ضمان أمن" روسيا بعد يومين على مباحثات مباشرة بين كييف وموسكو هي الأولى منذ ربيع العام 2022، كما نقلت"فراس برس".
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وأكد بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون العام أن هدف موسكو هو "القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام وضمان أمن الدولة الروسية". ولم تفض المحادثات التي جرت في اسطنبول خلال الأسبوع الراهن إلى هدنة في الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ شباط 2022 إثر الغزو الروسي. (الوكالة الوطنية)
 
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