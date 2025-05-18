بوتين يؤكد أنه يريد "القضاء" على أسباب النزاع في أوكرانيا

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شدد بوتين على أنه يريد " " على "أسباب" النزاع في و"ضمان أمن" بعد يومين على مباحثات مباشرة بين وموسكو هي الأولى منذ ربيع العام 2022، كما نقلت" ".وأكد خلال مقابلة مع التلفزيون العام أن هدف هو "القضاء على الأسباب التي أحدثت هذه الأزمة وتوفير الشروط اللازمة لسلام مستدام وضمان أمن ". ولم تفض المحادثات التي جرت في خلال الأسبوع الراهن إلى هدنة في الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ شباط 2022 إثر الروسي. (الوكالة الوطنية)