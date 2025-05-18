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عربي-دولي

داخل خيمته.. إسرائيل تقتل الأخ الثاني للسنوار

Lebanon 24
18-05-2025 | 07:05
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أكدت مصادر "العربية/الحدث" اليوم الأحد مقتل شقيقي يحيى السنوار، زعيم حركة حماس السابق، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة.
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فقد تم العثور على جثة محمد السنوار، قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، بعد غارات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الأوروبي شرق المدينة قبل أيام. كما أفادت مصادر محلية بمقتل شقيقه الثاني، زكريا السنوار، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، وذلك إثر قصف استهدف خيمته في مخيم النصيرات، يوم السبت.

وفي التطورات ذاتها، قُتل أيضاً محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسام، خلال الغارات التي استهدفت الموقع نفسه الذي كان يتحصن فيه محمد السنوار، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت الأربعاء الماضي مشاهد قالت إنها توثق لحظة استهداف "مخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي"، زاعمة أن السنوار كان بداخله، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعمل على التحقق من هوية الأشخاص الذين قضوا في القصف. (العربية)
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