داخل خيمته.. إسرائيل تقتل الأخ الثاني للسنوار

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فقد تم العثور على جثة ، قائد في ، بعد غارات إسرائيلية استهدفت محيط شرق المدينة قبل أيام. كما أفادت مصادر محلية بمقتل شقيقه الثاني، زكريا ، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في بغزة، وذلك إثر قصف استهدف خيمته في مخيم النصيرات، يوم السبت.وفي التطورات ذاتها، قُتل أيضاً محمد شبانة، في القسام، خلال التي استهدفت الموقع نفسه الذي كان يتحصن فيه محمد السنوار، بحسب رواية الجيش .وكانت هيئة البث قد نشرت الأربعاء الماضي مشاهد قالت إنها توثق لحظة استهداف "مخبأ تحت "، زاعمة أن السنوار كان بداخله، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن لا تزال تعمل على التحقق من هوية الأشخاص الذين قضوا في القصف. (العربية)