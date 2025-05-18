"عادل ومتوازن"... تصريح جديد لإيران حول "الاتفاق النووي"

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وأكد أن السلام والأمن في منطقة لن يتحققا دون "مقاربة صادقة وعميقة وشاملة للقضية "، مضيفا أن مستعدة لفتح فصل جديد في علاقاتها مع إذا لمست "إرادة حقيقية ونهجا مستقلا" من الأطراف الأوروبية.وأوضح أن سعت دائما لمعالجة المخاوف الدولية "المعقولة" بشأن برنامجها من خلال "المشاركة والشفافية".