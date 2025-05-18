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عربي-دولي
"عادل ومتوازن"... تصريح جديد لإيران حول "الاتفاق النووي"
Lebanon 24
18-05-2025
|
07:38
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قال
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومتوازن" يضمن رفع
العقوبات
بشكل شامل، مشددا على أن السياسة الخارجية
الإيرانية
تقوم على "التوازن والواقعية".
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وأكد
عراقجي
أن السلام والأمن في منطقة
الشرق الأوسط
لن يتحققا دون "مقاربة صادقة وعميقة وشاملة للقضية
الفلسطينية
"، مضيفا أن
إيران
مستعدة لفتح فصل جديد في علاقاتها مع
أوروبا
إذا لمست "إرادة حقيقية ونهجا مستقلا" من الأطراف الأوروبية.
وأوضح أن
طهران
سعت دائما لمعالجة المخاوف الدولية "المعقولة" بشأن برنامجها
النووي
من خلال "المشاركة والشفافية".
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