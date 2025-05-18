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عربي-دولي
بعد المشادة الكلامية الشهيرة بينهما.. أوّل لقاء بين زيلينسكي وفانس
Lebanon 24
18-05-2025
|
08:05
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التقى
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي
فانس
، والرئيس الأوكراني،
فولوديمير زيلينسكي
للمرة الأولى منذ خلافهما في
البيت الأبيض
، وابتسما وتصافحا في
الفاتيكان
، الأحد، خلال مراسم تنصيب البابا ليو
الرابع عشر
.
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ووفق ما ذكرت وكالة
بلومبرغ
، فللمرة الثانية منذ أسابيع، توجه زعماء العالم وكبار الشخصيات إلى
روما
للاحتفال بأول قداس لليو الرابع عشر، الذي تم اختياره
بابا
للفاتيكان، هذا الشهر.
وتتواجد وفود من أكثر من 100 دولة في الفاتيكان، وتم استقبال
زيلينسكي
بتصفيق حار لدى وصوله إلى ساحة
القديس بطرس
وقام ليو بجولة في الساحة بالسيارة البابوية.
وكان الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، وزيلينسكي، وفانس قد التقوا آخر مرة في البيت الأبيض في فبراير، عندما اختلفوا بشأن مستقبل السلام في
أوكرانيا
في اجتماع متلفز، تم وصفه بأنه أحد أسوأ حادث
دبلوماسي
في التاريخ الحديث.
وخلال اللقاء في البيت الأبيض، اعتبر فانس أن زيلينسكي لم يظهر الامتنان الكافي للدعم الأميركي أو لجهود
ترامب
في تحقيق السلام.
وأوضحت تقارير إعلامية سابقة أن فانس أبدى
منذ فترة
طويلة عداء تجاه زيلينسكي والمعونات الأميركية لأوكرانيا. وخلال حملته
الانتخابية
لمجلس الشيوخ في أوهايو عام 2022، وعد بإنهاء تمويل الحرب. (سكاي نيوز)
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