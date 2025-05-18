بعد المشادة الكلامية الشهيرة بينهما.. أوّل لقاء بين زيلينسكي وفانس

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ووفق ما ذكرت وكالة ، فللمرة الثانية منذ أسابيع، توجه زعماء العالم وكبار الشخصيات إلى للاحتفال بأول قداس لليو الرابع عشر، الذي تم اختياره للفاتيكان، هذا الشهر.وتتواجد وفود من أكثر من 100 دولة في الفاتيكان، وتم استقبال بتصفيق حار لدى وصوله إلى ساحة وقام ليو بجولة في الساحة بالسيارة البابوية.وكان الرئيس الأميركي، ، وزيلينسكي، وفانس قد التقوا آخر مرة في البيت الأبيض في فبراير، عندما اختلفوا بشأن مستقبل السلام في في اجتماع متلفز، تم وصفه بأنه أحد أسوأ حادث في التاريخ الحديث.وخلال اللقاء في البيت الأبيض، اعتبر فانس أن زيلينسكي لم يظهر الامتنان الكافي للدعم الأميركي أو لجهود في تحقيق السلام.وأوضحت تقارير إعلامية سابقة أن فانس أبدى طويلة عداء تجاه زيلينسكي والمعونات الأميركية لأوكرانيا. وخلال حملته لمجلس الشيوخ في أوهايو عام 2022، وعد بإنهاء تمويل الحرب. (سكاي نيوز)