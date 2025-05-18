نتنياهو يكشف أهداف وفد التفاوض في الدوحة

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وأوضح المكتب في بيان له أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، يعمل في هذه الساعة فريق التفاوض في الدوحة على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة، سواء وفقا لمقترح ويتكوف (المبعوث الأميركي ، أو في إطار إنهاء القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد من السلاح".