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نتنياهو يكشف أهداف وفد التفاوض في الدوحة

Lebanon 24
18-05-2025 | 08:26
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كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن أهداف وفد التفاوض الذي يعمل في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي على رأسها إطلاق سراح الرهائن، ونفي مقاتلي حماس خارج القطاع ونزع سلاح الحركة.
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وأوضح المكتب في بيان له أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، يعمل في هذه الساعة فريق التفاوض في الدوحة على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة، سواء وفقا لمقترح ويتكوف (المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أو في إطار إنهاء القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".
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