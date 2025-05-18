في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%

شهدت تونس زيادة بنسبة 20% في عدد السياح الأوروبيين الوافدين حتى نهاية شهر أيار 2025، وسط توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد في عدد الزوار هذا العام.
وعزا المدير العام لديوان السياحة، محمد مهدي الحلوي، هذا النمو إلى ارتفاع أعداد السياح من الأسواق الأوروبية التقليدية، وعلى رأسها فرنسا التي سجلت زيادة بنسبة 12%، وبريطانيا التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها 60%.
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" يوم السبت، أشار الحلوي إلى مؤشرات إيجابية قادمة من السوقين الهولندية والإيطالية، إلى جانب اهتمام متزايد من أسواق جديدة مثل الصين والبرازيل.
وأضاف الحلوي، خلال زيارة رسمية لوزير السياحة إلى ولاية القصرين، أن الحجوزات الحالية تُظهر نموًا في القطاع السياحي بنسبة تتراوح بين 10 و20%.
يُذكر أن عدد السياح الأوروبيين الذين زاروا تونس في عام 2024 بلغ نحو 2.97 مليون سائح، بزيادة 16.9% مقارنة بعام 2023.