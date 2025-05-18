في هذه الدولة العربية... ارتفاع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 20%

شهدت زيادة بنسبة 20% في عدد السياح الوافدين حتى نهاية شهر أيار 2025، وسط توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد في عدد الزوار هذا العام.

وعزا لديوان السياحة، الحلوي، هذا النمو إلى ارتفاع أعداد السياح من الأسواق الأوروبية التقليدية، وعلى رأسها التي سجلت زيادة بنسبة 12%، وبريطانيا التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها 60%.

وفي تصريح لإذاعة " " يوم السبت، أشار الحلوي إلى مؤشرات إيجابية قادمة من السوقين والإيطالية، إلى جانب اهتمام متزايد من أسواق جديدة مثل والبرازيل.

وأضاف الحلوي، خلال زيارة رسمية لوزير السياحة إلى ولاية القصرين، أن الحجوزات الحالية تُظهر نموًا في القطاع السياحي بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

يُذكر أن عدد السياح الأوروبيين الذين زاروا تونس في عام 2024 بلغ نحو 2.97 مليون سائح، بزيادة 16.9% مقارنة بعام 2023.