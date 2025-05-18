الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش ، اليوم الأحد، انطلاق عملية برية واسعة النطاق في عدة مناطق من ، ضمن ما أسماه "عملية عربات "، وذلك بالتوازي مع المفاوضات الجارية في العاصمة .وأوضح المتحدث أن قوات الجيش، من وحدات نظامية واحتياطية، بدأت خلال الساعات الـ24 الماضية التوغل البري في مناطق شمال وجنوب القطاع، وذلك بعد أسبوع من التحضيرات التي شملت ضربات جوية مكثفة، بحسب صحيفة " أحرنوت".وأشار إلى أن نفذت أكثر من 670 غارة استهدفت مواقع تابعة لحركة ، بما في ذلك مستودعات أسلحة، وأنفاق، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، بهدف "إضعاف قدرات الحركة تمهيدًا للعملية البرية".وأضاف أن الجيش تمكن من "تحييد عشرات المسلحين وتدمير بنى تحتية تابعة للفصائل المسلحة فوق الأرض وتحتها"، مؤكدًا أن قواته تفرض حاليًا "سيطرة على مناطق ميدانية داخل القطاع".في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بتوغل دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، لا سيما في محيط مدينة ، وسط قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة بين المدنيين في المنطقة.وفي وقت سابق، الأحد، ألمح إلى أن مستعدة لـ"إنهاء القتال" كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بشرط أن يشمل إقصاء حماس، وجعل غزة منزوعة السلاح.