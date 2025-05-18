Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في غزة

Lebanon 24
18-05-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1362325-638831842440227440.png
Doc-P-1362325-638831842440227440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق عملية برية واسعة النطاق في عدة مناطق من قطاع غزة، ضمن ما أسماه "عملية عربات جدعون"، وذلك بالتوازي مع المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
Advertisement

وأوضح المتحدث أن قوات الجيش، من وحدات نظامية واحتياطية، بدأت خلال الساعات الـ24 الماضية التوغل البري في مناطق شمال وجنوب القطاع، وذلك بعد أسبوع من التحضيرات التي شملت ضربات جوية مكثفة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأشار إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت أكثر من 670 غارة استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، بما في ذلك مستودعات أسلحة، وأنفاق، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، بهدف "إضعاف قدرات الحركة تمهيدًا للعملية البرية".

وأضاف أن الجيش تمكن من "تحييد عشرات المسلحين وتدمير بنى تحتية تابعة للفصائل المسلحة فوق الأرض وتحتها"، مؤكدًا أن قواته تفرض حاليًا "سيطرة على مناطق ميدانية داخل القطاع".

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بتوغل دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، لا سيما في محيط مدينة خان يونس، وسط قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة بين المدنيين في المنطقة.

وفي وقت سابق، الأحد، ألمح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى أن إسرائيل مستعدة لـ"إنهاء القتال" كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بشرط أن يشمل إقصاء حماس، وجعل غزة منزوعة السلاح.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: بدء عملية برية واسعة في شمال غزة وجنوبها
lebanon 24
18/05/2025 20:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في شرق غزة
lebanon 24
18/05/2025 20:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية برية في أنحاء غزة
lebanon 24
18/05/2025 20:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا أمس عملية برية في بيت حانون لاستهداف البنى التحتية لحماس وتوسيع المنطقة الآمنة
lebanon 24
18/05/2025 20:03:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:47 | 2025-05-18
12:40 | 2025-05-18
12:10 | 2025-05-18
12:00 | 2025-05-18
11:26 | 2025-05-18
10:55 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24