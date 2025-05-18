مسؤول في حماس: لن نتخلى عن حقوقنا

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وأضاف في حوار مع وكالة "تسنيم" : "ما زلنا في طور الحوار، وتُطرح أفكار غير مقبولة بالنسبة لنا، ونحن بدورنا نطرح أفكارا أيضا، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي في هذا الصدد".



وتابع: "الإفراج عن الذي يحمل الجنسية الأميركية كان حركة حماس بهدف تحريك مسار الحوار أولا، ثم تسريع تحقيق وقف إطلاق النار".



وأكمل حمدان: "لن نتخلى عن حقوقنا، بما في ذلك مقاومة بالمقاومة المسلحة، وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة ذات سيادة، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من هم قادته، والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إجراء الانتخابات". قال القيادي في حركة ، ، الأحد، إن الحركة تتفاوض بناء على مبادئ واضحة، و"ليست مستعدة للتنازل عنها".وأضاف في حوار مع وكالة "تسنيم" : "ما زلنا في طور الحوار، وتُطرح أفكار غير مقبولة بالنسبة لنا، ونحن بدورنا نطرح أفكارا أيضا، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي في هذا الصدد".وتابع: "الإفراج عن الذي يحمل الجنسية الأميركية كان حركة حماس بهدف تحريك مسار الحوار أولا، ثم تسريع تحقيق وقف إطلاق النار".وأكمل حمدان: "لن نتخلى عن حقوقنا، بما في ذلك مقاومة بالمقاومة المسلحة، وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة ذات سيادة، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من هم قادته، والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إجراء الانتخابات".

وكانت وكالة " " نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه لا يوجد تقدم يُذكر في المحادثات التي تتضمن إنهاء الحرب في غزة.



وجاء ذلك بعدما أعلن مكتب في بيان بأن الوفد المفاوض في يعمل بتوجيه من من أجل استنفاد كل احتمال للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.



ووفقا للبيان فإن الخيارات التي يتم بحثها هي، إما المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ، أو في إطار إنهاء الحرب والذي ينص على إطلاق سراح كافة الرهائن، ونفي قادة حركة حماس، ونزع سلاحها.