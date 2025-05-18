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عربي-دولي
مسؤول في حماس: لن نتخلى عن حقوقنا
Lebanon 24
18-05-2025
|
11:26
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قال القيادي في حركة
حماس
،
أسامة حمدان
، الأحد، إن الحركة تتفاوض بناء على مبادئ واضحة، و"ليست مستعدة للتنازل عنها".
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وأضاف
حمدان
في حوار مع وكالة "تسنيم"
الإيرانية
: "ما زلنا في طور الحوار، وتُطرح أفكار غير مقبولة بالنسبة لنا، ونحن بدورنا نطرح أفكارا أيضا، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي في هذا الصدد".
وتابع: "الإفراج عن
الأسير
الذي يحمل الجنسية الأميركية كان
مبادرة من
حركة حماس بهدف تحريك مسار الحوار أولا، ثم تسريع تحقيق وقف إطلاق النار".
وأكمل حمدان: "لن نتخلى عن حقوقنا، بما في ذلك مقاومة
الاحتلال
بالمقاومة المسلحة، وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة
دولة مستقلة
ذات سيادة، والشعب الفلسطيني هو من يقرر من هم قادته، والطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إجراء الانتخابات".
وكانت وكالة "
رويترز
" نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه لا يوجد تقدم يُذكر في المحادثات التي تتضمن إنهاء الحرب في غزة.
وجاء ذلك بعدما أعلن مكتب
بنيامين نتنياهو
في بيان بأن الوفد المفاوض
الإسرائيلي
في
الدوحة
يعمل بتوجيه من
رئيس الوزراء الإسرائيلي
من أجل استنفاد كل احتمال للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.
ووفقا للبيان فإن الخيارات التي يتم بحثها هي، إما المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
، أو في إطار إنهاء الحرب والذي ينص على إطلاق سراح كافة الرهائن، ونفي قادة حركة حماس، ونزع سلاحها.
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