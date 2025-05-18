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عربي-دولي

فون دير لايين: الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
18-05-2025 | 12:10
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رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي.
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وقالت فون دير لايين، في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "المهم الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما".

وأضافت: "أظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".

يأتي ذلك فيما التقى فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في روما، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
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