فون دير لايين: الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن أوكرانيا

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رأت رئيسة لايين، الأحد، أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في ، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي.وقالت لايين، في مستهلّ لقاء مع الأميركي جاي دي ورئيسة الوزراء ميلوني، إن "المهم الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما".وأضافت: "أظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".يأتي ذلك فيما التقى فانس الرئيس الأوكراني ، الأحد، في ، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين وفلاديمير .