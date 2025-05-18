إسرائيل تبدأ توسيع عملياتها البرية في غزة.. ضمن عملية "عربات جدعون"

قال الجيش ، اليوم الأحد، إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق بشمال وجنوب ، ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم "عملية عربات ".

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وأفاد الجيش في بيان أن قواته "بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون"، غداة تأكيده تكثيف الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني للضغط على .



كما قال مراسل "العربية/الحدث"، إن آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم في مناطق عدة شمال غزة.



والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة، وبدء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها "حملة عربات جدعون".



والعملية العسكرية تمرّ بثلاث مراحل، الأولى بدأت فعلياً من خلال توسيع الحرب في غزة، وتم تنفيذها، وفق صحيفة " ".



أما المرحلة الثانية فهي طور التحضير من خلال عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، فضلاً عن العمل على نقل معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى منطقة ، وذلك بحسب الصحيفة نفسها.



فيما ستعمل المرحلة الثالثة على "دخول قوات عسكرية براً لاحتلال أجزاء واسعة من غزة، بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع" بهدف على حركة حماس، والعمل على هدم أنفاقها بشكل كامل.

"عائلات كاملة مسحت"

وكانت سلطات الصحة في غزة قالت في وقت سابق اليوم، إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 100 فلسطيني في أنحاء القطاع خلال الليل.



الدقران، في غزة لرويترز عبر الهاتف "لدينا على الأقل 100 قتيل، عائلات بأكملها تم مسحها من السجل المدني بسبب القصف الإسرائيلي".



يأتي ذلك، فيما بدأ وسطاء وقطر والولايات المتحدة، جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين وحماس، أمس السبت، حسبما قال مسؤولون من الجانبين.



من جهتها، أكدت حماس استئناف المفاوضات من الصفر. وقال ، القيادي في الحركة، إن المفاوضات استؤنفت من دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن الجولة الحالية "منفتحة على كافة ".



كما أضاف أن المحادثات تعتمد على مبادرة قدمها المبعوث الأميركي الخاص ، مع تعديلات من الجانب الفلسطيني.



وكانت إسرائيل منعت دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر آذار في محاولة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، كما وافقت على خطط قد تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة بأكمله والتحكم في المساعدات.