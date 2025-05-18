أميركا ترسم "خطا أحمر" بشأن الاتفاق النووي.. وإيران تردّ

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ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس الأميركي بشأن تخصيب اليورانيوم، فيما يعد رد دليلا على أن الجانبين أمامهما طريق طويل لإبرام أي اتفاق حول برنامج طهران . قال المبعوث الأميركي الخاص ، الأحد، إن أي اتفاق بين وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار انتقادات من .ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس الأميركي بشأن تخصيب اليورانيوم، فيما يعد رد دليلا على أن الجانبين أمامهما طريق طويل لإبرام أي اتفاق حول برنامج طهران .

وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي": "حددنا خطا أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد بالمئة من قدرة التخصيب".



وأضاف أنه من وجهة نظر ، فكل شيء يبدأ "باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا قبول ذلك. لأن التخصيب يتيح التسلح. ولن نسمح بصنع قنبلة".

وردت طهران سريعا، إذ نقلت شبه الرسمية للأنباء عن قوله، الأحد: "التوقعات غير الواقعية توقف المفاوضات، التخصيب في إيران ليس شيئا يمكن إيقافه".



وقال عن ويتكوف "أعتقد أنه بعيد تماما عن واقع المفاوضات"، مضيفا أن التخصيب سيستمر.



ومع هذا، عبر ويتكوف عن تفاؤله إزاء المفاوضات ويرجح أن الطرفين سيعقدان محادثات مرة أخرى في هذا الأسبوع.



وقال ويتكوف "نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض الإيجابية الحقيقية". وذكر عراقجي أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيُعلن عنهما قريبا.