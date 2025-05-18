Advertisement

عربي-دولي

أميركا ترسم "خطا أحمر" بشأن الاتفاق النووي.. وإيران تردّ

Lebanon 24
18-05-2025 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1362401-638831960421615388.jpg
Doc-P-1362401-638831960421615388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار انتقادات من طهران.
Advertisement


ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم، فيما يعد رد إيران دليلا على أن الجانبين أمامهما طريق طويل لإبرام أي اتفاق حول برنامج طهران النووي.
وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي": "حددنا خطا أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد بالمئة من قدرة التخصيب".

وأضاف أنه من وجهة نظر إدارة ترامب، فكل شيء يبدأ "باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا قبول ذلك. لأن التخصيب يتيح التسلح. ولن نسمح بصنع قنبلة".
وردت طهران سريعا، إذ نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، الأحد: "التوقعات غير الواقعية توقف المفاوضات، التخصيب في إيران ليس شيئا يمكن إيقافه".

وقال عراقجي عن ويتكوف "أعتقد أنه بعيد تماما عن واقع المفاوضات"، مضيفا أن التخصيب سيستمر.

ومع هذا، عبر ويتكوف عن تفاؤله إزاء المفاوضات ويرجح أن الطرفين سيعقدان محادثات مرة أخرى في أوروبا هذا الأسبوع.

وقال ويتكوف "نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض الإيجابية الحقيقية". وذكر عراقجي أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيُعلن عنهما قريبا.
مواضيع ذات صلة
روبيو يرسم الخط الأحمر لإيران: لا اتفاق مع تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
18/05/2025 23:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن المحادثات النووية بين اميركا وإيران.. تقرير لـ"Middle East Eye" :اتفاق مربح للجانبين
lebanon 24
18/05/2025 23:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران لم ترد بعد على رسالة ترامب بشأن الاتفاق النووي
lebanon 24
18/05/2025 23:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية عُمان: المحادثات بين أميركا وإيران تكتسب زخما "والاتفاق صار الآن ممكنا"
lebanon 24
18/05/2025 23:59:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-18
16:20 | 2025-05-18
16:03 | 2025-05-18
16:00 | 2025-05-18
15:25 | 2025-05-18
14:10 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24