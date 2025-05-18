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عربي-دولي
أميركا ترسم "خطا أحمر" بشأن الاتفاق النووي.. وإيران تردّ
Lebanon 24
18-05-2025
|
13:10
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قال المبعوث الأميركي الخاص
ستيف ويتكوف
، الأحد، إن أي اتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح أثار انتقادات من
طهران
.
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ويؤكد تعليق ويتكوف موقف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن تخصيب اليورانيوم، فيما يعد رد
إيران
دليلا على أن الجانبين أمامهما طريق طويل لإبرام أي اتفاق حول برنامج طهران
النووي
.
وقال ويتكوف خلال مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي": "حددنا خطا أحمر واضحا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد بالمئة من قدرة التخصيب".
وأضاف أنه من وجهة نظر
إدارة ترامب
، فكل شيء يبدأ "باتفاق لا يتضمن التخصيب. لا يمكننا قبول ذلك. لأن التخصيب يتيح التسلح. ولن نسمح بصنع قنبلة".
وردت طهران سريعا، إذ نقلت
وكالة تسنيم
شبه الرسمية للأنباء عن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
قوله، الأحد: "التوقعات غير الواقعية توقف المفاوضات، التخصيب في إيران ليس شيئا يمكن إيقافه".
وقال
عراقجي
عن ويتكوف "أعتقد أنه بعيد تماما عن واقع المفاوضات"، مضيفا أن التخصيب سيستمر.
ومع هذا، عبر ويتكوف عن تفاؤله إزاء المفاوضات ويرجح أن الطرفين سيعقدان محادثات مرة أخرى في
أوروبا
هذا الأسبوع.
وقال ويتكوف "نأمل أن يؤدي ذلك إلى بعض الإيجابية الحقيقية". وذكر عراقجي أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات سيُعلن عنهما قريبا.
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