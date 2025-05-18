المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا

المجري ، أن التسرع في انضمام إلى يشكل تهديدا للمصالح الوطنية ويجب عدم السماح به.

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وقال أوربان خلال كلمة أمام ناشطي الحزب الحاكم: "عضوية أوكرانيا في الاتحاد تشكل التهديد الأكبر".



فيما يرى أوربان أن "أوكرانيا تحتاج إلى أموال إضافية، ولهذا السبب تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن".



وأضاف رئيس الوزراء المجري: "لا نريد أن يحوّلوا أكثر بلدان أمانا إلى وكر للمافيا، ولا نريد أن تتدفق الأموال المجرية إلى أوكرانيا عبر . لا، لا، ولا مرة أخرى".



يذكر أن مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انطلقت رسميا في حزيران 2024، ومن المرجح أن تستغرق هذه المحادثات سنوات حتى تنتهي.