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عربي-دولي
المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا
Lebanon 24
18-05-2025
|
14:10
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أعلن رئيس الوزراء
المجري
فيكتور أوربان
، أن التسرع في انضمام
أوكرانيا
إلى
الاتحاد الأوروبي
يشكل تهديدا للمصالح الوطنية
المجرية
ويجب عدم السماح به.
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وقال أوربان خلال كلمة أمام ناشطي الحزب الحاكم: "عضوية أوكرانيا في الاتحاد
الأوروبي
تشكل التهديد الأكبر".
فيما يرى أوربان أن "أوكرانيا تحتاج إلى أموال إضافية، ولهذا السبب تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن".
وأضاف رئيس الوزراء المجري: "لا نريد أن يحوّلوا أكثر بلدان
أوروبا
أمانا إلى وكر للمافيا، ولا نريد أن تتدفق الأموال المجرية إلى أوكرانيا عبر
بروكسل
. لا، لا، ولا مرة أخرى".
يذكر أن مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انطلقت رسميا في حزيران 2024، ومن المرجح أن تستغرق هذه المحادثات سنوات حتى تنتهي.
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