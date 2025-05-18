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عربي-دولي

المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:10
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أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن التسرع في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا للمصالح الوطنية المجرية ويجب عدم السماح به.
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وقال أوربان خلال كلمة أمام ناشطي الحزب الحاكم: "عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تشكل التهديد الأكبر".

فيما يرى أوربان أن "أوكرانيا تحتاج إلى أموال إضافية، ولهذا السبب تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن".

وأضاف رئيس الوزراء المجري: "لا نريد أن يحوّلوا أكثر بلدان أوروبا أمانا إلى وكر للمافيا، ولا نريد أن تتدفق الأموال المجرية إلى أوكرانيا عبر بروكسل. لا، لا، ولا مرة أخرى".

يذكر أن مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انطلقت رسميا في حزيران 2024، ومن المرجح أن تستغرق هذه المحادثات سنوات حتى تنتهي.
 
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