Advertisement

عربي-دولي

محور "موراغ": إسرائيل تحوّل سلة غذاء غزة إلى أرض محروقة

Lebanon 24
18-05-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1362450-638832042171889890.jpg
Doc-P-1362450-638832042171889890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكّلت سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور "موراغ" في جنوب قطاع غزة منذ نيسان الماضي، ضربة قاصمة للقطاع الزراعي في غزة، لا سيما في محافظة خان يونس، التي تُعد من أكثر المناطق خصوبة وإنتاجًا.
Advertisement
 
فالمحور، الذي كان يُعرف بأنه سلة الغذاء الأساسية للجنوب، تحوّل إلى أرض محروقة بفعل القصف، والتجريف الممنهج، ومنع الوصول إليه، ما أدى إلى تدمير آلاف الدونمات الزراعية وانقطاع جزء كبير من الإمدادات الغذائية المحلية.

المزارع رامي الأسطل، الذي يقطن على بُعد 500 متر من محور موراغ، وصف المنطقة بأنها "بالغة الأهمية"، كونها كانت تضم معظم أصناف الخضروات والفواكه التي تُغذي مناطق القطاع كافة.
وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "بعد احتلال المحور، توقفت الزراعة بالكامل. لم نعد نستطيع الوصول إلى أراضينا، وخسرنا مساحات واسعة من المحاصيل الأساسية. الدبابات جرفت الأراضي، وما زال الجيش يتمركز في المنطقة، مهددًا ما تبقى من المواسم الزراعية".

من جهته، حذر المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، محمد أبو عودة، من التداعيات الكارثية لاحتلال المحور، مشيرًا إلى أن المنطقة الجنوبية، وتحديدًا أراضي المحررات في خان يونس ورفح، تُعد الأكثر زراعيًا في القطاع.

وقال أبو عودة: "محور موراغ هو منطقة زراعية بحتة، وكان يشكل ما لا يقل عن 20% من الأراضي المزروعة في غزة. اليوم خسرناها تحت الجرافات والقصف، وهذا يُفاقم أزمة الأمن الغذائي ويُقرّب شبح المجاعة".

وأضاف أن الاحتلال لم يكتف بالسيطرة على المناطق الشمالية والشرقية، بل تمدّد نحو الجنوب، مضيقًا الخناق على مناطق زراعية حيوية مثل "المواصي" ومحيط "موراغ". وأشار إلى أن ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة لا يتجاوز 20% من إجمالي الأراضي الزراعية، وأغلبها إما مدمّر أو بحاجة لإصلاحات، يصعب تنفيذها بفعل الحصار، ونقص الوقود، ومنع دخول الآليات الزراعية.

أبو عودة أكد أن أي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تتحول من "فرصة حياة إلى مساحة موت بطيء"، مشيرًا إلى أن الزراعة في غزة تشهد انهيارًا شاملاً ستكون له تداعيات مباشرة على حياة السكان، في ظل نقص حاد في المنتجات الزراعية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام التوازن بين العرض والطلب.

واختتم بالقول: "ما نشهده اليوم هو تدمير ممنهج للقطاع الزراعي، بينما المجاعة تطرق أبواب غزة من جديد". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لأولى عملياته في "محور موراغ"
lebanon 24
19/05/2025 03:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا أكلمت بناء محور موراغ الذي يفصل جنوب قطاع غزة
lebanon 24
19/05/2025 03:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 بدأت تعمل في محور موراغ في قطاع غزة
lebanon 24
19/05/2025 03:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نسيطر على محور موراغ الذي سيكون محور فيلادلفي الثاني
lebanon 24
19/05/2025 03:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-05-18
16:20 | 2025-05-18
16:03 | 2025-05-18
16:00 | 2025-05-18
15:25 | 2025-05-18
14:10 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24