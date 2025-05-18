عرض أميركي "محدَّث" لوقف إطلاق النار في غزة.. ماذا في تفاصيله؟

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كشفت مصادر إسرائيلية وأميركية مطّلعة أن مبعوث ، ستيف ويتكوف، قدّم اقتراحًا محدثًا إلى كل من وحركة بشأن اتفاق جديد يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تقودها للحد من التصعيد الإقليمي.وبحسب موقع "أكسيوس"، يتضمّن المقترح إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين مقابل وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا، إلى جانب إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى ، في بنود لا تختلف كثيرًا عن العروض السابقة، لكنها تحمل صياغات جديدة تحمل أبعادًا سياسية إضافية.وتُركّز الصيغة المعدّلة على إعطاء ضمانات لحماس بأن وقف إطلاق النار لن يُلغى بقرار أحادي من رئيس الحكومة ، كما حدث في آذار الماضي. وتهدف الصيغة الجديدة إلى طمأنة الحركة بأن هذه الخطوة المؤقتة قد تكون مدخلاً لإنهاء الحرب بشكل دائم، وليس مجرد هدنة عابرة.وأكد أحد المصادر المطلعة أن "الهدف من التعديلات هو دفع حماس لقبول الصفقة الجزئية الآن، أن تقود إلى حل شامل لاحقاً".ويأتي هذا التطوّر تزامنًا مع إعلان الجيش بدء عملية "عربات جدعون"، الهادفة إلى توسيع العمليات العسكرية داخل ، ما يزيد الضغط على حماس من الميدان والسياسة في آنٍ معًا.وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن تسعى جاهدة لمنع عملية إسرائيلية واسعة، وتُمارس ضغوطًا على لسماح فوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في محاولة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تلوح في الأفق.ورغم أن قدّم ردًا إيجابيًا مشروطًا على الأميركي، لم تُصدر حماس بعد موقفًا واضحًا، إذ تطالب بـضمانات صريحة بأن الوقف المؤقت لإطلاق النار لن يكون مجرد استراحة مؤقتة قبل استئناف الحرب.وفي سياق آخر، أشارت تقارير إلى أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محمد ، شقيق قائد حماس العسكري ، قد فاقمت حالة الإحباط داخل قيادة الحركة، وأثّرت سلبًا على مسار التفاوض، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني في غزة. (ارم نيوز)