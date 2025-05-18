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صحة
دولة تدق ناقوس الخطر.. مرضٌ ينتشر والسلطات تدعو إلى التلقيح
Lebanon 24
18-05-2025
|
16:03
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دقّت
وزارة الصحة الإسبانية
ناقوس الخطر بعد تسجيل 229 حالة مؤكدة بمرض الحصبة منذ بداية عام 2025، في مؤشر مقلق على عودة انتشار المرض داخل البلاد. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن 73% من هذه الحالات إما قادمة من
المغرب
مباشرة أو مرتبطة بالسفر إليه.
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ووفقًا للتفصيلات، تم استيراد 78 حالة من خارج البلاد، غالبيتها من المغرب، فيما ارتبطت 78 إصابة أخرى بسلاسل عدوى داخلية لها علاقة بهذه الحالات المستوردة، إضافة إلى 73 إصابة مجهولة المصدر الوبائي، يُرجح أنها مرتبطة بالبؤر نفسها.
وتأتي هذه التطورات على خلفية موجة تفشي غير مسبوقة للحصبة في المغرب، بدأت في تشرين الثاني 2023، حيث سجّلت
منظمة الصحة العالمية
أكثر من 25 ألف حالة مشتبه فيها حتى نيسان 2025، منها 13,706 حالات مؤكدة مختبريًا، و184 حالة وفاة.
ومع اقتراب
موسم الصيف
وتزايد حركة السفر، دعت السلطات الصحية
الإسبانية
المواطنين إلى أخذ لقاح الحصبة قبل السفر، لا سيما إلى المغرب، في محاولة لمنع انتشار العدوى عبر الحدود.
وكان عضو
اللجنة العلمية
للتلقيح في المغرب، مولاي سعيد عفيف، قد أعلن مؤخرًا أن بلاده "خرجت رسميًا من الحالة الوبائية"، مشيرًا إلى أن ذلك تم بفضل "الاستجابة الصحية السريعة وتعبئة مختلف القطاعات الطبية". (روسيا اليوم)
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