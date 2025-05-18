"لمنع أزمة الجوع".. إسرائيل: سنسمح بإدخال الغذاء إلى غزة

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أعلن الأحد، أن ستسمح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة في القطاع.وذكر أن "إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم تفاقم أزمة جوع في ". (العربية)