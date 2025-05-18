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عربي-دولي

"لمنع أزمة الجوع".. إسرائيل: سنسمح بإدخال الغذاء إلى غزة

Lebanon 24
18-05-2025 | 16:54
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن إسرائيل ستسمح بدخول بعض المواد الغذائية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة في القطاع.
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وذكر مكتب نتنياهو أن "إسرائيل ستسمح بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم تفاقم أزمة جوع في قطاع غزة". (العربية)
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