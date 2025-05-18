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عربي-دولي

بعد إعلان إصابة سلفه بسرطان البروستات.. هكذا علّق ترامب

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:03
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه بعد إعلان إصابة سلفه جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستات.
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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا".
 
ويأتي تصريح ترامب رغم أنه سبق أن انتقد مرارا من قدرات بايدن الإدراكية، واعتاد انتقاده بشكل لاذع خلال التجمعات الانتخابية واللقاءات الإعلامية. (سكاي نيوز عربية) 
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