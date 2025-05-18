بعد إعلان إصابة سلفه بسرطان البروستات.. هكذا علّق ترامب

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وقال في منشور على منصته " ": " وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو . نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا". أعرب الرئيس الأميركي عن أسفه بعد إعلان إصابة سلفه بنوع "عدواني" من سرطان البروستات.وقال في منشور على منصته " ": " وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو . نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا".

ويأتي تصريح ترامب رغم أنه سبق أن انتقد مرارا من قدرات بايدن الإدراكية، واعتاد انتقاده بشكل لاذع خلال التجمعات واللقاءات الإعلامية. (سكاي نيوز عربية)