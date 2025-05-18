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عربي-دولي

نتنياهو يؤكد: اسرائيل بدأت معركة عسكرية قوية في غزة

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:14
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أكد رئيس الورزاء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس الأحد، بدء معركة عسكرية قوية في غزة، مشيرا إلى ان القوات الإسرائيلية تدخل إلى القطاع الفلسطيني.
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وقال في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "نحن ندخل بقوة إلى غزة لتحقيق هدفيْ الحرب".

"عملية برية واسعة"
يشار إلى أنه بوقت سابق أمس الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء "عملية برية واسعة" في غزة.

وأفاد في بيان أن قواته "بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون"، وهو الاسم الذي أطلقه على الهجوم الأخير في القطاع.

إقصاء حماس وجعل غزة منزوعة السلاح
أتى إعلان الجيش بعد ساعات من إبداء نتنياهو انفتاحه على اتفاق "ينهي القتال" في قطاع غزة، بشرط إقصاء حماس وجعل غزة منزوعة السلاح، حسب فرانس برس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن "فريق التفاوض في الدوحة يعمل لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقاً لخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال".

كما شدد على أن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن الرهائن وإقصاء الحركة من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.(العربية)
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