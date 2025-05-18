ستارمر بحث الوضع في أوكرانيا مع زعماء أميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا

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قالت متحدثة باسم ، الأحد، إن ستارمر بحث تطورات الوضع في مع زعماء وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.وأضافت المتحدثة أن الزعماء بحثوا أيضاً استخدام إذا لم تشارك بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.وتابعت أن الزعماء ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وأن يأخذ محادثات السلام على محمل الجد. (الشرق)