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ستارمر بحث الوضع في أوكرانيا مع زعماء أميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:18
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قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، إن ستارمر بحث تطورات الوضع في أوكرانيا مع زعماء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
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وأضافت المتحدثة أن الزعماء بحثوا أيضاً استخدام العقوبات إذا لم تشارك روسيا بجدية في محادثات السلام ووقف إطلاق النار.

وتابعت أن الزعماء ناقشوا ضرورة التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وأن يأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات السلام على محمل الجد. (الشرق) 
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